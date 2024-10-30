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لبنان

كم بلغ عدد شهداء وجرحى بلدة سحمر؟

Lebanon 24
30-10-2024 | 16:03
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بلغت الحصيلة النهائية للغارات التي استهدفت بلدة سحمر في البقاع الغربي بلغت تسعة شهداء وإثني عشر جريحاً، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. 
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