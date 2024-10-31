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لبنان

استعدوا للشتوة الأولى: أمطار وصواعق وسيول نحو لبنان.. والذروة في هذا الموعد

Lebanon 24
31-10-2024 | 01:01
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ انه بعدما ضربت العاصفة الاطلسية غرب اوروبا وتمركزت فوق وسط اسبانيا وجنوبها وسببت الهطولات الطوفانية لثلاثة ايام (التي لامست 380مم ترافقت مع حجارة بردية)، ارتفع منسوب المياه وتشكلت السيول المدمرة وتحوّلت مدينة فالنسيا الى مستنقعات طمرت المنازل ومحطات الميترو وجرفت مئات السيارات ما سبب بمقتل 74 شخصا، تنحرف امطار هذه العاصفة نحو البحر المتوسط بسبب تمدد المرتفع الآزوري نحو اوروبا، الامر الذي سيساهم بنشوء منطقة ضغط منخفض فوق الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط فتستقطب نحوها السحب والامطار والعواصف الرعدية خلال الايام المقبلة.
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أضاف خنيصر: "يتحول طقس لبنان الى متقلب بين يومي الخميس والجمعة مع تراجع درجات الحرارة وتتساقط امطار عابرة ومتفرقة على ان تشتد فعالية المنخفض الجوي بين ظهر السبت وصباح الاثنين فتتحوّل الامطار الى غزيرة لا بل طوفانية في بعض المناطق مصحوبة بصواعق، وقد ينتج عنها تشكل للسيول وارتفاع منسوب المياه على الطرقات وجرف الحصى بخاصة وأن كميات الامطار ستكون ملحوظة بين الساحل والجبل والشمال والجنوب، بين مساء السبت ويوم الاحد، وتتساقط الثلوج فوق 2700 متر بسبب تدني درجات الحرارة على ارتفاع 3050 متر الى -1."

طقس اليوم الخميس: غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وهبوب رياح شرقية معتدلة السرعة تنقلب الى جنوبية غربية رطبة صباح يوم السبت.

الحرارة على الساحل: 26 نهاراً و 19 ليلاً
في البقاع: 22 نهاراً و 11 ليلا
على الجبال 1200 متر: 20 نهاراً و  10 ليلاً
على الجبال 2000 متر: 12 نهاراً و  02 ليلاً
الرياح: شرقية سرعتها 10 كم في الساعة،  
الضغط الجوّي: 1012hpa
الرطوبة: 70% ساحلا
حالة البحر : منخفض الموج
حرارة المياه 25 درجة.


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