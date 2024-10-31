طهران "تطمئن" حلفاءها

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أفادت مصادر مطلعة ان طهران تواصلت في الايام الماضية بعدة اشكال، مباشرة وغير مباشرة، مع عدد كبير من حلفائها في لبنان وذلك بسبب الصعوبة التي يعاني منها "حزب الله" في التواصل.وبحسب المصادر فإن طهران طمأنت حلفاءها في لبنان الى قدرة الحزب وكيفية تعافي اجهزته العسكرية والمدنية اضافة الى الواقع العسكري الذي لا يزال جيدا وسيستحسن مع مرور الوقت.وترى المصادر ان نواب الحزب قاموا بالدور نفسه من خلال لقاءاتهم مع الكتل النيابية كافة، اذ هناك مسعى جديا لنقل صورة الميدان بشكل جدي ومطمئن الى جميع الحلفاء.