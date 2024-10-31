في وحدة "نصر" التابعة لـ "الحزب".. الجيش الإسرائيلي يُعلن استهداف قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع

#عاجل القضاء على قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في منطقة حجير بحزب الله



🔻خلال الأسبوع هاجمت طائرات حربية في منطقة برج القلاويه وقضت على الإرهابي المدعو محمد خليل عليان والذي قاد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في منطقة حجير في وحدة نصر التابعة لحزب الله.



🔸 أمس… pic.twitter.com/5bu5SLQaqc — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 31, 2024 Advertisement

أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في منطقة حجير بحزب الله.وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إلى انه خلال الأسبوع هاجمت طائرات حربية في منطقة برج القلاويه وقضت على المدعو محمد خليل عليان والذي قاد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في منطقة حجير في وحدة نصر التابعة لحزب الله.