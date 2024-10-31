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لبنان

في وحدة "نصر" التابعة لـ "الحزب".. الجيش الإسرائيلي يُعلن استهداف قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع

Lebanon 24
31-10-2024 | 02:36
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أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في منطقة حجير بحزب الله.

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إلى انه خلال الأسبوع هاجمت طائرات حربية في منطقة برج القلاويه وقضت على المدعو محمد خليل عليان والذي قاد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في منطقة حجير في وحدة نصر التابعة لحزب الله.

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