Advertisement

لبنان

العدوان مستمر.. سلسلة عمليات استهداف وقصف فوسفوري إسرائيلي في الجنوب

Lebanon 24
31-10-2024 | 04:12
A-
A+
Doc-P-1271244-638659665512313418.jpg
Doc-P-1271244-638659665512313418.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهد الجنوب والبقاع سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي العنيف منذ ساعات الصباح، حيث طالت الهجمات مناطق متعددة مخلّفة شهداء وجرحى.

فاستهدفت غارة جوية منطقة بين محرونة وجويا، بينما تجدد القصف المدفعي على بلدة شبعا، مع استخدام قذائف فوسفورية في بلدة شيحين وإطلاق رشقات رشاشة باتجاه سهل الخيام وأطراف برج الملوك.
Advertisement
 
وشن الطيران الحربي المعادي غارة على وادي جيلو. 

وفي البقاع الغربي، أسفرت غارتان على بلدة سحمر عن استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين، كما استهدفت غارة بلدة القرعون، ما أدى إلى استشهاد شخص كان على دراجة نارية.

من جهة أخرى، أسفرت غارة على بلدة بوداي عن استشهاد أحمد ناصر الدين وزوجته نرجس حسن، وهي موظفة في جمعية الدراسات، وولديهما. وفي طريق الكحالة، أدى استهداف جديد لسيارة إلى سقوط شهيد في الموقع ذاته الذي تعرض للقصف يوم أمس.

كما شملت الغارات مناطق عدشيت القصيبة، حيث استهدفت مبنى أدى إلى قطع الطريق، وبلدة جبشيت، وسط توتر متزايد في المنطقة الجنوبية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:01 | 2024-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:28 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:07 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:30 | 2024-10-31
06:42 | 2024-10-31
06:36 | 2024-10-31
06:34 | 2024-10-31
06:31 | 2024-10-31
06:18 | 2024-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24