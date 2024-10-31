العدوان مستمر.. سلسلة عمليات استهداف وقصف فوسفوري إسرائيلي في الجنوب

شهد الجنوب والبقاع سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي العنيف منذ ساعات الصباح، حيث طالت الهجمات مناطق متعددة مخلّفة شهداء وجرحى.



فاستهدفت غارة جوية منطقة بين محرونة وجويا، بينما تجدد القصف المدفعي على بلدة شبعا، مع استخدام قذائف فوسفورية في بلدة شيحين وإطلاق رشقات رشاشة باتجاه سهل الخيام وأطراف برج الملوك.

Advertisement

وشن الطيران الحربي المعادي غارة على وادي جيلو.



وفي البقاع الغربي، أسفرت غارتان على بلدة سحمر عن استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين، كما استهدفت غارة بلدة القرعون، ما أدى إلى استشهاد شخص كان على دراجة نارية.



من جهة أخرى، أسفرت غارة على بلدة بوداي عن استشهاد أحمد ناصر الدين وزوجته نرجس حسن، وهي موظفة في جمعية الدراسات، وولديهما. وفي طريق الكحالة، أدى استهداف جديد لسيارة إلى سقوط شهيد في الموقع ذاته الذي تعرض للقصف يوم أمس.



كما شملت الغارات مناطق عدشيت القصيبة، حيث استهدفت مبنى أدى إلى قطع الطريق، وبلدة جبشيت، وسط توتر متزايد في المنطقة الجنوبية.