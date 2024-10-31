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لبنان

بالقذائف المدفعية.. هذا ما استهدفه "الحزب" صباح اليوم

Lebanon 24
31-10-2024 | 04:17
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أعلن "حزب الله" في بيان أنه "استهدف عند الساعة 09:30 من صباح يوم الخميس ‏تجمعاً لقوّات العدو الإسرائيلي في منطقة وطى الخيام (جنوب شرق ‏البلدة) بقذائف المدفعية".
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