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لبنان

تحذير إسرائيلي عاجل لسكان هذه القرى الجنوبية.. الإخلاء فورا

Lebanon 24
31-10-2024 | 04:19
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أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا عاجلا إلى سكان جنوب لبنان في القرى التالية:  الحوش البازورية مخيم الرشيدية البرغلية بستيات الحميري ارزي مطرية الشومر الخرايب وأنصار.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي. لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير."
 
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