تحذير إسرائيلي عاجل لسكان هذه القرى الجنوبية.. الإخلاء فورا

أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا عاجلا إلى سكان جنوب لبنان في القرى التالية: الحوش البازورية مخيم الرشيدية البرغلية بستيات الحميري ارزي مطرية الشومر الخرايب وأنصار.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي. لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير."

#عاجل بيان عاجل إلى سكان #جنوب_لبنان في القرى التالية:



🔸الحوش, البازورية, مخيم الرشيدية, البرغلية, بستيات, الحميري, ارزي, مطرية الشومر, الخرايب, أنصار



🔸نشاطات حزب الله الارهابي تجبر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة في هذه المناطق ولا ننوي المساس بكم



🔸من أجل سلامتكم عليكم إخلاء… pic.twitter.com/p21WkE5L1s — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 31, 2024 Advertisement