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لبنان

تقي الدين: متفائلون بجهود ميقاتي لوقف إطلاق النار

Lebanon 24
31-10-2024 | 05:57
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كتب رئيس "حزب الوفاق الوطني" بلال تقي الدين على منصة" إكس" : 

"نحن متفائلون بالجهود المبذولة من قبل رئيس مجلس الوزراء  نجيب ميقاتي الذي يقوم بها لوقف إطلاق النار ، ووقف العدوان الاسرائيلي على لبنان" .
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اضاف:"إننا نقدر له حركته الديبلوماسية وجهوده مع مختلف القوى الدولية  والإقليمية لوقف إطلاق النار" .

 
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