تقي الدين: متفائلون بجهود ميقاتي لوقف إطلاق النار

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كتب رئيس "حزب الوفاق الوطني" بلال تقي الدين على منصة" إكس" :"نحن متفائلون بالجهود المبذولة من قبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الذي يقوم بها لوقف إطلاق النار ، ووقف العدوان الاسرائيلي على لبنان" .اضاف:"إننا نقدر له حركته الديبلوماسية وجهوده مع مختلف القوى الدولية والإقليمية لوقف إطلاق النار" .