شهيد من المسعفين في غارة العدو على سيارة إسعاف في زفتا

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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على آلية تابعة لجمعية الرسالة للاسعاف الصحي في بلدة زفتا أدت إلى استشهاد مسعف وإصابة اثنين آخرين بجروح واحتراق الآلية.بذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء من المسعفين منذ بدء العدوان إلى 173 شهيدًا وعدد الجرحى إلى 277 جريحًا وعدد الآليات المستهدفة إلى 243.إن وزارة الصحة العامة تكرر إدانتها مواصلة قوات الاحتلال استهداف الطواقم الاسعافية وتكرر مناشدتها المجتمع الدولي وضع حد لهذا المسلسل من جرائم الحرب المتمادية.