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لبنان

للمرّة الثالثة اليوم... إستهداف الهيئة الصحية الاسلامية

Lebanon 24
31-10-2024 | 07:05
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدوّ الإسرائيلي على آلية تابعة لجمعية الهيئة الصحية الإسلامية - الدفاع المدني في دير الزهراني أدت إلى استشهاد مسعف وإصابة اثنين آخرين بجروح واحتراق الآلية. 
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بذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء من المسعفين منذ بدء العدوان إلى 174 شهيدًا وعدد الجرحى إلى 279 جريحًا وعدد الآليات المستهدفة إلى  245.

وشجبت وزارة الصحة العامة  هذا الاستهداف الثاني من نوعه اليوم وفي أقل من بضع ساعات، وقالت "هل يريد العدوّ أن تسيل دماء الجرحى من دون إغاثتهم حتى استشهادهم؟؟ إن ما يحصل يشكل خرقا غير مبرر لكل القوانين الانسانية والأعراف الدولية الواجب المحافظة عليها ووضع حد لشريعة القوة والعنف المتمادي".
 
 
كما أشارت مندوبة "لبنان 24" أنّ العدوّ الإسرائيليّ استهدف مركزاً تابعاً للهيئة الصحية الاسلامية في بلدة سلعا في جنوب لبنان، وأشارت إلى وجود إصابات.
 
 
 
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