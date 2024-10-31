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لبنان

"حزب الله":‌‌ استهدافنا تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة يفتاح

Lebanon 24
31-10-2024 | 08:17
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أعلن "حزب الله" في بيان أنه "استهدف عند الساعة 1:00 من بعد ظهر يوم الخميس تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة يفتاح بِصلية صاروخية".
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