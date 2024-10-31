آخر المعلومات... هذه هويّة المُستهدف في "غارة عاريا" اليوم

علم "لبنان 24" أنّ المُستهدف في الغارة الإسرائيليّة في منطقة عاريا، هو عضو مجلس بلدية النبي شيت عباس أحمد الموسوي.

وتجدر الإشارة إلى أنّ مسيّرة إسرائيليّة استهدفت سيارة في عاريا اليوم، بعدما كان العدوّ الإسرائيليّ استهدف "بيك اب" يوم أمس.