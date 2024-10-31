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لبنان

الجيش يُداهم منازل في طرابلس

Lebanon 24
31-10-2024 | 09:20
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داهم الجيش بعض المنازل في محلة شارع الحرية في طرابلس بحثاً عن مطلوبين.
 
 
وقالت مصادر لـ"لبنان 24" إنّ المداهمات أتت على خلفية مقتل الطبيب ف.ش الذي عُثِرَ على جثته في الكورة قبل أيّام.
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