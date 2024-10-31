الجيش يُداهم منازل في طرابلس

داهم الجيش بعض المنازل في محلة شارع الحرية في طرابلس بحثاً عن مطلوبين.

وقالت مصادر لـ"لبنان 24" إنّ المداهمات أتت على خلفية مقتل الطبيب ف.ش الذي عُثِرَ على جثته في الكورة قبل أيّام.