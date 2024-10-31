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لبنان

بصلية ‏صاروخية نوعية.‏.. ما الذي استهدفه "حزب الله"؟

Lebanon 24
31-10-2024 | 10:14
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه استهدف تجمعًا لقوات العدوّ الإسرائيلي في منطقة الكواخ في سهل الحولة (شمال راموت نفتالي) بصلية ‏صاروخية نوعية.‏
 
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