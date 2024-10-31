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لبنان

قتلى وجرحى في الصفوف العدوّ... "الحزب" استهدف دبابة وآلية عسكرية

Lebanon 24
31-10-2024 | 10:24
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أفاد "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف ‏دبابة ميركافا وآلية عسكرية للعدوّ الإسرائيلي في منطقة وطى الخيام بصاروخين موجهين ما أدى إلى ‏اشتعالهما وإيقاع طاقميهما بين قتيل وجريح".‏
 
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