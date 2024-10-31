قتلى وجرحى في الصفوف العدوّ... "الحزب" استهدف دبابة وآلية عسكرية

أفاد "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف ‏دبابة ميركافا وآلية عسكرية للعدوّ الإسرائيلي في منطقة وطى الخيام بصاروخين موجهين ما أدى إلى ‏اشتعالهما وإيقاع طاقميهما بين قتيل وجريح".‏

Advertisement