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لبنان

من مصرف لبنان... خبر سارّ لهؤلاء

Lebanon 24
31-10-2024 | 10:48
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صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي:

بالنظر الى الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد، قرر المجلس المركزي لمصرف لبنان الطلب الى المصارف تسديد مبلغ يساوي دفعتين شهريتين في بداية شهر تشرين الثاني المقبل، لكافة المستفيدين من التعميمين الأساسيين رقم ١٥٨ و١٦٦.
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مع الإشارة الى ان العمل باحكام التعميمين المذكورين يستمر في شهر كانون الأول بشكل طبيعي.
 
 
 

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