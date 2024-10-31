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لبنان

مشاهد مؤلمة من النبطية.. شارع شهير يتحوّل إلى كتلة من الركام والردم

Lebanon 24
31-10-2024 | 10:42
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أدت الغارات الإسرائيلية التي تعرضت لها مدينة النبطية الى تدمير عدد من المباني في شارع الشهيد محمود فقيه، فتحول هذا الشارع الذي يعتبر شريانا اقتصاديا في النبطية الى كتلة من الركام والردم.

وتسببت غارتان إسرائيليتان باضرار فادحة في اكثر من 100 محل تجاري وعشرات المكاتب والعيادات والمطاعم والمقاهي، كما تضررت العديد من الشقق السكنية.
 
 
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بالإضافة إلى أن غارة جوية إسرائيلية دمرت مبنى من 7 طوابق محاذي لمكتب النائب ناصر جابر القريب من حي مصرف لبنان.
 
كما تضرر مركز الاسعاف والاغاثة التابع لبيت الطلبة في النبطية، وتحطمت سيارات اسعاف عدة ، فضلا عن تضرر عشرات السيارات في الشارع المستهدف.

وعملت فرق الدفاع المدني من مختلف الجمعيات على فتح الطريق التي أقفلت بالاحجار جراء الغارة.                                                           
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