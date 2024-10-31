مشاهد مؤلمة من النبطية.. شارع شهير يتحوّل إلى كتلة من الركام والردم

أدت الغارات الإسرائيلية التي تعرضت لها مدينة النبطية الى تدمير عدد من المباني في شارع الشهيد محمود فقيه، فتحول هذا الشارع الذي يعتبر شريانا اقتصاديا في النبطية الى كتلة من الركام والردم.



وتسببت غارتان إسرائيليتان باضرار فادحة في اكثر من 100 محل تجاري وعشرات المكاتب والعيادات والمطاعم والمقاهي، كما تضررت العديد من الشقق السكنية.

اضرار الغارة على شارع الشهيد محمود فقيه في #النبطية pic.twitter.com/F54DBUdG5B — nbnlebanon (@nbntweets) October 31, 2024 Advertisement

بالإضافة إلى أن غارة جوية إسرائيلية دمرت مبنى من 7 طوابق محاذي لمكتب النائب ناصر جابر القريب من حي مصرف لبنان.

كما تضرر مركز الاسعاف والاغاثة التابع لبيت الطلبة في النبطية، وتحطمت سيارات اسعاف عدة ، فضلا عن تضرر عشرات السيارات في الشارع المستهدف.



وعملت فرق الدفاع المدني من مختلف الجمعيات على فتح الطريق التي أقفلت بالاحجار جراء الغارة.