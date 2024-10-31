Advertisement

لبنان

انطلاق سفينة مساعدات إنسانية من تركيا إلى لبنان.. وهذا ما تحمله

Lebanon 24
31-10-2024 | 11:07
A-
A+
Doc-P-1271461-638659916334191095.jpg
Doc-P-1271461-638659916334191095.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت جمعية "تيكا" أن "سفينة المساعدات الإنسانية التي تم تجهيزها في إطار حملة المساعدات التي أطلقتها 9 منظمات غير حكومية تركية تحت قيادة جمعية "صدقة طاشي" لمساعدة الشعب اللبناني، استكملت كافة الاستعدادات وانطلقت من تركيا إلى لبنان".
Advertisement

وبحسب بيان للجمعية، فإن السفينة التي ستصل إلى مرفأ بيروت في الثانية والنصف من بعد ظهر الجمعة في 1 تشرين الثاني المقبل، تحمل مساعدات عبارة عن: 125 حاوية و683 أرضية نقالة تزن نحو ألف طن من المواد الإنسانية والإغاثية (بحجم 150 شاحنة قاطرة ومقطورة). وتتضمن المساعدات الإنسانية العديد من الأصناف المختلفة مثل الطرود الغذائية والأغذية المعلبة والفرش والبطانيات والأغطية والوسائد ومواد النظافة وحفاضات الأطفال وبسكويت الأطفال وأغذية الأطفال والملابس.

ولفتت الى أن "سفينة المساعدات هذه تحمل الكمية الاكبر من المساعدات الإنسانية التي تم إيصالها إلى لبنان حتى الآن. وسيتم التوزيع على ضحايا الحرب بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:55 | 2024-10-31
12:33 | 2024-10-31
12:31 | 2024-10-31
12:03 | 2024-10-31
12:00 | 2024-10-31
11:47 | 2024-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24