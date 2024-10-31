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لبنان

استهداف سيارة في المنصوري

Lebanon 24
31-10-2024 | 12:31
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شن العدو الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، غارتين على بلدة المنصوري، إحداهما على سيارة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".
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