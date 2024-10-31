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لبنان
الأبيض: موقف لبنان واضح بإعلان استعداده لتنفيذ القرار 1701
Lebanon 24
31-10-2024
|
16:30
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أكد وزير الصحة فراس الابيض، مساء اليوم ان "موقف لبنان واضح بإعلان استعداده لتنفيذ القرار 1701 لكن هناك مسؤولية للطرف الآخر".
وقال الأبيض لـ"الجزيرة": "لم يرشح أي شيء عن تلقي لبنان نتائج محادثات المبعوثين الأميركيين بإسرائيل".
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ولفت الى ان "لبنان سجل منذ بداية العدوان الإسرائيلي 172 شهيدا من الطواقم الطبية. كما ان العدوان الإسرائيلي سبب خروج 8 مستشفيات عن الخدمة"، مضيفا: "يتم استهداف سيارات وطواقم الإسعاف في جنوب لبنان تحت نظر قوات الأمم المتحدة".
واعتبر الأبيض ان "هناك تخاذل من المجتمع الدولي وإسرائيل تحظى بدعم عسكري زيادة على الغطاء السياسي".
كما أشار الى اننا "نتلقى مساعدات عربية ونأمل أن لا يتوسع الاعتداء الإسرائيلي ويكثر النزوح".
ولفت الى ان "العدو الإسرائيلي يسعى عبر استهداف المدنيين لخلق أزمة إنسانية تؤدي لتنازلات سياسية".
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