مرجع كنسي: المواقف تبشّر بالخير

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قال مرجع كنسي "إن كل ما يصدر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من تصريحات ومواقف سيادية يبشر بالخير وبذهنية جديدة في التعاطي مع الملفات الشائكة، وللمرة الاولى هناك كلام واضح جريء يدل على وجود قرار ونية بأن تكون الدولة هي الحكم والمقرر".أضاف "ان تراكم هذه المواقف يجعل من لبنان بلد صاحب رأي خاص حر ومتنور". وختم المصدر "أن الجميع وراء أي قرار للحكومة يصب في مصلحة لبنان وشعبه الجريح ".