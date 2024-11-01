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لبنان

نائب كسرواني - جبيلي يبدّل مواقفه: لعل وعسى

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-11-2024 | 02:30
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سئل أحد المقربين من نائب عن كسروان- جبيل عن التغيير المفاجئ في خطابه السياسي والذي ظهر في مواقف شبه سيادية له في الايام الاخيرة، فكان الجواب واضحاً أن مستشاريه نصحوه بأن الخيار الرئاسي الذي كان يعمل له لم يعد موجوداً بإعتراف المعنيين انفسهم ، وان تماهيه مع "محور الممانعة" وخاصةً حزب الله سيرتد عليه سلباً على الصعيد الشعبي في منطقته وأنه من الممكن أن يكون من بين المرشحين لرئاسة الجمهورية ومن الضروري أن تكون مواقفه مقبولة من الجميع وخاصةً الكنيسة المارونية ومبادئها الوطنية".
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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