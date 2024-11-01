انخفاض جديد في أسعار المحروقات.. إليكم الاسعار

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انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 9 آلاف ليرة والمازوت 18 ألف ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: مليون و469 ألف ليرةالبنزين 98 أوكتان: مليون و509 آلاف ليرةالمازوت: مليون و315 ألف ليرةالغاز: مليون و32 ألف ليرة