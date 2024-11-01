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لبنان

3 شهداء حصيلة الغارة على القماطية ليلا

Lebanon 24
01-11-2024 | 03:40
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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن غارة العدو الإسرائيلي على بلدة القماطية ليلا أدت إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين بجروح.
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