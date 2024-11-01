3 شهداء حصيلة الغارة على القماطية ليلا

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن غارة العدو الإسرائيلي على بلدة القماطية ليلا أدت إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين بجروح.

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