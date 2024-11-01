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لبنان

وزارة الصحة تنشر لائحة مفصّلة بمساعدات المغتربين

Lebanon 24
01-11-2024 | 04:06
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نشرت وزارة الصحة العامة لائحة مفصلة بالمساعدات التي تلقتها الوزارة من جاليات لبنانية في الخارج لدعم القطاع الصحي وبلغت زنتها الاجمالية 23,376 طنا.
 
وتتضمن أدوية لعلاج الأمراض المزمنة والحادة ومستلزمات طبية للمستشفيات وأمصالا تم شحنها مجانا بواسطة طيران الشرق الأوسط والخطوط الجوية القطرية والتركية.
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وفي بيان صادر عن وزارة الصحة العامة شكرت ما يظهره المغتربون اللبنانيون من تضامن كبير يدفعهم إلى التواصل الدائم من أجل تأمين ما أمكنهم من دعم لإخوانهم في الوطن، ما يؤكد الدور الإيجابي الدائم والمستمر للجاليات اللبنانية في مؤازرة وطنهم الام.


ونوهت الوزارة بما أظهرته وزارة الخارجية ودبلوماسيوها وسفراء لبنان في الخارج، القناصل، والقائمون بالاعمال من حماسة والتزام كبير في توفير ما أمكن من دعم.
 
كما لفتت إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها شركة الطيران الوطنية (MEA) في نقل المساعدات مجانا إضافة إلى تأمين استيراد مختلف الحاجات الطبية التي بات استيرادها تحديا مع تعديل مواعيد العديد من شركات الطيران، إلا أن الميدل ايست، ورغم الظروف الأمنية البالغة الصعوبة، واظبت على تحمل المسؤولية والقيام بالمهمة، مما ضمن عدم حصول نقص في الحاجات الدوائية والطبية في السوق.
كذلك توجهت الوزارة في بيانها بالشكر للخطوط الجوية التركية والقطرية لنقلهما مجانا جزءا من مساعدات المغتربين ما يؤكد أن لبنان ليس وحيدا في المواجهة بل إن تضامن أبنائه وأصدقائه عامل قوة يساعد على الصمود.
 
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