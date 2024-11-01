Advertisement

لبنان

ميقاتي التقى حمية.. والأخير يؤكد: المرافق تخضع للقوانين اللبنانية ولا يوجد فيها ابواب مغلقة او مفتوحة

Lebanon 24
01-11-2024 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1271832-638660565371848585.jpg
Doc-P-1271832-638660565371848585.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية في السرايا اليوم.
وقال الوزير بعد الاجتماع :"اللقاء مع دولة الرئيس ميقاتي كان في اطار النقاش الدوري  لإطلاعه على عمل وزارة الأشغال والنقل، وبطبيعة الحال العمل في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت والمعابر البحرية من مرفأ طرابلس إلى مرفأ بيروت إلى مرفأ صيدا وكل المرافق في لبنان، كذلك بالنسبة الى المعابر البرية. أطلعنا دولة الرئيس على سير العمل في تلك المرافق التي تخضع لكل القوانين اللبنانية ولا يوجد فيها ابواب مغلقة او مفتوحة، تلك المرافق  خاضعة للدولة اللبنانية وباجهزتها  الإدارية والأمنية بالتعاون في ما بينها وفق القانون اللبناني،  أضف إلى ذلك شرحت لدولة الرئيس وخصوصا بعد الضربة الأخيرة لمدينة بعلبك وبعض القرى والبلدات في بعلبك والهرمل، مدى معاناة اهلنا هناك  وبطبيعة الحال خسائر الشعب اللبناني والنازحين. واكد دولة الرئيس  على اتخاذ الأجراءات الإضافية من خلال المتابعة ، ومن خلال لجنة مصغرة من مجلس الجنوب وتضمني الى الوزير عباس الحاج حسن لمتابعة الأمور أول بأول مع لجنة الطوارئ الحكومية ومع محافظة بعلبك الهرمل واتحاد بلديات محافظة .
Advertisement
وردا على سؤال عن تصريح احد النواب بوجود ابواب مغلقة في مطار بيروت قال الوزير حمية:" بالنسبة لي فانني أمارس دوري كوزير أشغال ، وبالتالي تم الرد على هذا الموضوع في حينه وفق القانون ، وشرحنا الشرح اللازم لنقوم به ، اما على المستوى السياسي وعلى المستوى التشريعي على مستوى مجلس النواب، فاترك  هذا القرار  إلى المعنيين، لكن المرافئ البحرية ومطار  رفيق الحريري الدولي والمعابر البرية هي للشعب اللبناني، وليست ملكا لأي أحد وليس لحزب او لاي طائفة ولا لشخص ولا مرجعية ، وخصوصا ان هذه المرافق اليوم هي بحماية جميع اللبنانيين، وبالتالي من الواجب تحييدها من هذه النغمة المستمرة وعلينا إبقاءها تعمل تحت إشراف وزارة الاشغال العامة والنقابات والمعنيين الإداريين في الوزارة والأجهزة الأمنية المعنية ."


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:03 | 2024-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:29 | 2024-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:02 | 2024-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2024-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2024-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:30 | 2024-11-01
04:21 | 2024-11-01
08:29 | 2024-11-01
08:25 | 2024-11-01
08:20 | 2024-11-01
08:20 | 2024-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24