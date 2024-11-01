غارة من مسيّرة تستهدف سهل المعلية وسقوط شهداء

نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة من مسيّرة استهدفت سهل المعلية في قضاء صور .



وذكرت المعلومات الأولية عن سقوط 4 شهداء، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".





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