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لبنان

غارة من مسيّرة تستهدف سهل المعلية وسقوط شهداء

Lebanon 24
01-11-2024 | 05:20
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نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة من مسيّرة استهدفت سهل المعلية في قضاء صور .

وذكرت المعلومات الأولية عن سقوط  4 شهداء، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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