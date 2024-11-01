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لبنان

بو حبيب: محادثات وقف إطلاق النار مستمرة

Lebanon 24
01-11-2024 | 08:00
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قال وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، الجمعة، إن المحادثات من أجل وقف إطلاق النار لا تزال مستمرة.

وفي رده على سؤال لموفدة "سكاي نيوز عربية" حول موقف لبنان من المحادثات، قال: "لا زلنا مستمرين في المفاوضات من أجل وقف إطلاق النار وجلب السلام إلى لبنان".
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وجاءت تصريحات بو حبيب بالتزامن مع نفي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن تكون الولايات المتحدة طلبت من لبنان إعلان وقف إطلاق النار من طرف واحد مع إسرائيل، بعد أن أعلنت وكالة أنباء "رويترز" ذلك.
 
 
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