رئيس بلدية صيدا تابع شؤون النازحين: 2800 حصة غذائية ومواد تنظيف من مجلس الجنوب

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عرض رئيس بلدية صيدا، رئيس خلية إدارة مخاطر الكوارث والأزمات الدكتور حازم خضر بديع شؤون النازحين من الجنوب إلى مدينة صيدا، مع وفد من ممثلي المنظمات الدولية في الأمم المتحدة ضم : منظمة الصحة العالمية ، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين السوريين في لبنان ومنظمة اليونيسيف.وتم في خلال اللقاء، الذي عقد في مكتب الرئيس في القصر البلدي وفي حضور مدير الخلية المهندس مصطفى حجازي وعضو المجلس البلدي وفاء شعيب ، الإطلاع على أوضاع النازحين وما هي الإحتياجات والمتطلبات والصعوبات التي تواجههم في مراكز إستضافتهم في المدينة، وما يمكن للمنظمات الدولية تقديمه لتخفيف معاناة النازحين.وأطلع الدكتور بديع الوفد على ما تقوم به البلدية في إطار خلية إدارة المخاطر وغرفة العمليات التي تم تشكيلها برئاسته، والتي تضم هيئات من المجتمع المدني والأهلي في مدينة صيدا، والدور الرائد للهيئات والجمعيات الصيداوية في الإشراف ورعاية الأهالي النازحين الوافدين إلى صيدا من الجنوب اللبناني، والتنسيق الدائم والمتواصل مع محافظة لبنان الجنوبي. وأيضا العمليات الإحصائية والمعلوماتية التوثيقية للنازحين، التي يتم متابعتها من الفريق التقني في غرفة عمليات البلدية – خلية إدارة الأزمات والكوارث.وكان سبق للوفد، ان نظم جولة تفقدية على مراكز إستضافة النازحين ، ومستشفى الطوارىء الحكومي في صيدا (المستشفى التركي)، ومركز بنك الدم التابع للصليب الأحمر اللبناني ، اختتمها بزيارة غرفة عمليات خلية إدارة مخاطر الأزمات والكوارث في البلدية.من جهة ثانية، أشرف بديع على توزيع بلدية صيدا للمساعدات المؤمّنة من مجلس الجنوب في رئاسة مجلس الوزراء المخصصة للنازحين خارج مراكز الايواء.كما تفقد بديع مركز توزيع المساعدات في مدينة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الرياضية في صيدا (الملعب البلدي)، وذلك في حضور وفد من مكتب مجلس الجنوب في صيدا برئاسة المهندس محمد يونس، ومدير غرفة العمليات المشتركة المهندس مصطفى حجازي وعضوي المجلس البلدي المهندسين محمود شريتح ومحمد البابا.واطلع على سير عملية توزيع المساعدات، مثينا على "جهود فرق عمل غرفة العمليات المشتركة لخلية إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في صيدا، التي نظمت وأدارت عملية تسليم المساعدات لمستحقيها".وأوضح " أن آلية التوزيع تتم من خلال التواصل المباشر من قبل غرفة عمليات البلدية مع العائلات للحضور إلى مركز التوزيع لإستلام المساعدات، وذلك بناء لجداول اسمية صادرة عن محافظة لبنان الجنوبي وفقا للاستمارة الإلكترونية التي تمت تعبئتها بهذا الخصوص".وأشار إلى أن عملية توزيع المساعدات بدأت قبل يومين وستتواصل خلال الأيام القادمة حتى تسليم كامل حصص المساعدات البالغ عددها 2800 حصة: 1400 حصة غذائية و1400 حصة مواد تنظيف وصحية) ، وكل عائلة تتسلم حصة عذائية وحصة تنظيف.وفي الختام شكر رئيس بلدية صيدا رئاسة مجلس الجنوب في مجلس الوزراء، وكل من ساهم في توفير هذه المساعدات لتصل إلى أهلنا من النازحين الجنوبيين في صيدا".