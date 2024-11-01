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لبنان

بالصور... العدوّ الإسرائيليّ استهدف مجلس عزاء في البزالية

Lebanon 24
01-11-2024 | 08:57
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شنّت طائرات العدوّ الإسرائيليّ غارة على بلدة البزالية في قضاء بعلبك.
 
 
وبحسب معلومات "لبنان 24"، استهدف العدوّ مجلس عزاء أُقيم لشخصٍ تُوفِيَ قبل 3 أيّام.
 
 
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