بالصور... العدوّ الإسرائيليّ استهدف مجلس عزاء في البزالية

شنّت طائرات العدوّ الإسرائيليّ غارة على بلدة البزالية في قضاء بعلبك.

وبحسب معلومات "لبنان 24"، استهدف العدوّ مجلس عزاء أُقيم لشخصٍ تُوفِيَ قبل 3 أيّام.