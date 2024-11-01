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لبنان

"الحزب"‌‌ قصف ‏مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية

Lebanon 24
01-11-2024 | 09:16
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أعلن "حزب الله" في بيان أنه "قصف عند الساعة 6:00 من صباح يوم الجمعة ‏مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية".

                                      
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