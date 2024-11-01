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لبنان
"الحزب" قصف مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية
Lebanon 24
01-11-2024
|
09:16
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أعلن "حزب الله" في بيان أنه "قصف عند الساعة 6:00 من صباح يوم الجمعة مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية".
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