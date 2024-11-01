ياسين عرض في جنيف للكارثة الإنسانية والانتهاكات مع مفوضية حقوق الإنسان

عقد منسق لجنة الطوارىء الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين، اجتماعا في جنيف اليوم مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك ونائبته ندى الناشف بمشاركة سفير لبنان في جنيف سليم بدورة لعرض الكارثة الإنسانية في لبنان والكارثة في مجال حقوق الإنسان نتيجة الانتهاكات الفظيعة التي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي للقانون الدولي الإنساني ولقانون حقوق الإنسان، وتمت مناقشة ضرورة إرسال بعثة للتحقيق بهذه الانتهاكات وتوثيقها في الأسابيع المقبلة".

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