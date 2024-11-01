حصيلة الغارات الإسرائيليّة على بعلبك - الهرمل... 10 شهداء و26 جريحاً

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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة بيان أعلن أن غارات العدوّ الإسرائيلي على مدن وبلدات بعلبك الهرمل أدت في حصيلة أولية إلى التالي:- أمهز: ثمانية شهداء وخمسة جرحى- الشراونة: شهيدان- طاريا: ستة جرحى- البزالية: ثلاثة جرحى- الخضر: خمسة جرحى- السعيدة: جريحان- راس العين: خمسة جرحى.