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لبنان

حصيلة الغارات الإسرائيليّة على بعلبك - الهرمل... 10 شهداء و26 جريحاً

Lebanon 24
01-11-2024 | 11:00
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة بيان أعلن أن غارات العدوّ الإسرائيلي على مدن وبلدات بعلبك الهرمل أدت في حصيلة أولية إلى التالي: 
- أمهز: ثمانية شهداء وخمسة جرحى
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- الشراونة: شهيدان
- طاريا: ستة جرحى
- البزالية: ثلاثة جرحى
- الخضر: خمسة جرحى 
- السعيدة: جريحان
- راس العين: خمسة جرحى.
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