"تقارير كاذبة".. خبرٌ نفاه هوكشتاين وهذا ما قيل عن "محادثات وقف النار"

ذكرت قناة "العربية"، اليوم الجمعة، أنّ الموفد الأميركي إلى لبنان آموس هوكشتاين نفى الطلب من لبنان إعلان وقف النار بشكل أحادي، واصفاً هذا الكلام بـ"التقارير الكاذبة".

كذلك، نقلت "العربية" عن مسؤول أميركي قوله إن "المحادثات في إسرائيل كانت جوهرية ومفصلة لوقف إطلاق النار مع لبنان"، وأضاف: "المحادثات في إسرائيل ركزت على وقف مستدام للنار".

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في المقابل، قال مسؤول لبناني لقناة "العربية" إن قوة اليونيفيل تبذل دوراً دورا كبيرا لتطبيق القرار 1701"، وأضاف: "الرئيسان نبيه بري ونجيب ميقاتي أبديا ارتياحا لأداء اليونيفيل، والباب الدبلوماسي مع هوكشتاين لا يزال مفتوحا للوصول إلى حل".

وأشار المسؤول إلى أن "عدم حضور هوكشتاين إلى بيروت بعد آخر زيارة له إلى تل أبيب، يؤكد أن المعضلة عند رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وليس لدى لبنان"، وأضاف: "لم نتلق أي اتصال من هوكشتاين بعد زيارته تل أبيب وعودته لواشنطن".