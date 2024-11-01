اشتباكات عنيفة في بلدة بقاعية.. إطلاق نار وقذائف

شهدت بلدة الحمودية البقاعية، مساء اليوم الجمعة، إشكالاً عنيفاً بين عائلتين، تطور إلى تبادل لإطلاق النار.

وذكرت معلومات "لبنان24" أن الاشتباكات المسلحة عنيفة جداً، وقد تخللها استخدام للقذائف الصاروخية.