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لبنان

اشتباكات عنيفة في بلدة بقاعية.. إطلاق نار وقذائف

Lebanon 24
01-11-2024 | 15:47
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شهدت بلدة الحمودية البقاعية، مساء اليوم الجمعة، إشكالاً عنيفاً بين عائلتين، تطور إلى تبادل لإطلاق النار.
 
وذكرت معلومات "لبنان24" أن الاشتباكات المسلحة عنيفة جداً، وقد تخللها استخدام للقذائف الصاروخية.
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