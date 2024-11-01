24
o
بيروت
24
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
23
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
12
o
بشري
20
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
اشتباكات عنيفة في بلدة بقاعية.. إطلاق نار وقذائف
Lebanon 24
01-11-2024
|
15:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت بلدة الحمودية البقاعية، مساء اليوم الجمعة، إشكالاً عنيفاً بين عائلتين، تطور إلى تبادل لإطلاق النار.
وذكرت معلومات
"لبنان24"
أن الاشتباكات المسلحة عنيفة جداً، وقد تخللها استخدام للقذائف الصاروخية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مقتل 7 اشخاص في إسرائيل جراء إطلاق نار صاروخي من لبنان (سكاي نيوز)
Lebanon 24
مقتل 7 اشخاص في إسرائيل جراء إطلاق نار صاروخي من لبنان (سكاي نيوز)
01/11/2024 23:46:54
01/11/2024 23:46:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يتمّ التوصّل لاتّفاق وقف إطلاق نار في لبنان؟.. إليكم ما كشفه مسؤول إسرائيليّ
Lebanon 24
هل يتمّ التوصّل لاتّفاق وقف إطلاق نار في لبنان؟.. إليكم ما كشفه مسؤول إسرائيليّ
01/11/2024 23:46:54
01/11/2024 23:46:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: إسرائيل تعرف أن "الرمال اللبنانية صعبة" ومن مصلحة الجميع الوصول إلى وقف إطلاق نار
Lebanon 24
ميقاتي: إسرائيل تعرف أن "الرمال اللبنانية صعبة" ومن مصلحة الجميع الوصول إلى وقف إطلاق نار
01/11/2024 23:46:54
01/11/2024 23:46:54
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 عن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: أميركا أبلغتني قبل اغتيال نصرالله أنها أبرمت مع نتنياهو وقف إطلاق نار في لبنان لـ3 أسابيع
Lebanon 24
القناة 12 عن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: أميركا أبلغتني قبل اغتيال نصرالله أنها أبرمت مع نتنياهو وقف إطلاق نار في لبنان لـ3 أسابيع
01/11/2024 23:46:54
01/11/2024 23:46:54
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إطلاق نار
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد غياب العالم الهولندي يُحذر من زلزال بقوة 7 درجات.. ويُحدد التاريخ:"كونوا على أهبة الاستعداد" (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب العالم الهولندي يُحذر من زلزال بقوة 7 درجات.. ويُحدد التاريخ:"كونوا على أهبة الاستعداد" (فيديو)
03:12 | 2024-11-01
01/11/2024 03:12:38
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة انتشرت بقوّة... ما حقيقة دخول الجيش الإسرائيليّ إلى منزل نائب لبنانيّ؟
Lebanon 24
صورة انتشرت بقوّة... ما حقيقة دخول الجيش الإسرائيليّ إلى منزل نائب لبنانيّ؟
09:35 | 2024-11-01
01/11/2024 09:35:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خسارة موسم الجنوب.. "تنكة الزيت" تدخل مزاد الأسعار
Lebanon 24
بعد خسارة موسم الجنوب.. "تنكة الزيت" تدخل مزاد الأسعار
10:00 | 2024-11-01
01/11/2024 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المرض انتشر.. فنانة شهيرة تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته (فيديو)
Lebanon 24
المرض انتشر.. فنانة شهيرة تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته (فيديو)
04:50 | 2024-11-01
01/11/2024 04:50:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب إطلالاتها الجريئة.. إدارة الجونة تتخذ موقفاً بحق رانيا يوسف
Lebanon 24
بسبب إطلالاتها الجريئة.. إدارة الجونة تتخذ موقفاً بحق رانيا يوسف
01:03 | 2024-11-01
01/11/2024 01:03:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:20 | 2024-11-01
غارات مكثفة.. بلدات لبنانية تتعرض للقصف! (تغطية مباشرة)
17:35 | 2024-11-01
عدد كبير من الشهداء في بعلبك.. الصحة تنشر حصيلة محدثة
17:27 | 2024-11-01
عبر الإنترنت.. لبنانيون يكتشفون تدمير منازلهم!
17:25 | 2024-11-01
"برد الشتاء" يهدّد نازحي بعلبك. هذا ما قد يفعله "الثلج" بهم!
17:09 | 2024-11-01
عن "لبنان".. ماذا أعلنت الخارجية الأميركية؟
17:04 | 2024-11-01
بالصورة.. هذا ما فعلته غارة إسرائيلية بمستشفى في الجنوب
فيديو
بعد غياب العالم الهولندي يُحذر من زلزال بقوة 7 درجات.. ويُحدد التاريخ:"كونوا على أهبة الاستعداد" (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب العالم الهولندي يُحذر من زلزال بقوة 7 درجات.. ويُحدد التاريخ:"كونوا على أهبة الاستعداد" (فيديو)
03:12 | 2024-11-01
01/11/2024 23:46:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بتصميم مبتكر.. أبل تكشف عن "MacBook Pro M4" (فيديو)
Lebanon 24
بتصميم مبتكر.. أبل تكشف عن "MacBook Pro M4" (فيديو)
11:35 | 2024-10-30
01/11/2024 23:46:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
Lebanon 24
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
12:01 | 2024-10-28
01/11/2024 23:46:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24