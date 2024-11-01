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لبنان
في لبنان.. فاتورة بـ100 دولار على هؤلاء!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
01-11-2024
|
16:26
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بدأ أصحاب مولدات في مناطق لبنانية عديدة باعتماد تسعيرات مرتفعة تُفرض على النازحين، حيث بات على هؤلاء دفع مبالغ تصل إلى 100 دولار من دون تركيب عدّادات.
واشتكى الكثير من النازحين من هذا الأمر خصوصاً أن الكثير من العائلات ليس لديها مداخيل مالية حتى وإن كانت تقطن مجاناً ضمن شققٍ أو غرف صغيرة.
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المصدر:
خاص "لبنان 24"
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خاص "لبنان 24"
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