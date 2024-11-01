في لبنان.. فاتورة بـ100 دولار على هؤلاء!

بدأ أصحاب مولدات في مناطق لبنانية عديدة باعتماد تسعيرات مرتفعة تُفرض على النازحين، حيث بات على هؤلاء دفع مبالغ تصل إلى 100 دولار من دون تركيب عدّادات.

واشتكى الكثير من النازحين من هذا الأمر خصوصاً أن الكثير من العائلات ليس لديها مداخيل مالية حتى وإن كانت تقطن مجاناً ضمن شققٍ أو غرف صغيرة.