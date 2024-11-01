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لبنان

بالصورة.. هذا ما فعلته غارة إسرائيلية بمستشفى في الجنوب

Lebanon 24
01-11-2024 | 17:04
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استهدفت طائرة إسرائيلية، اليوم الجمعة، منزلاً في بلدة تبنين - جنوب لبنان، ما أسفر عن دمار كبير في المكان.
 
وذكرت المعلومات أن الغارة ذاتها أدت إلى أضرار في مستشفى تبنين الحكومي، مشيرة إلى أنه جرى تسجيل إصابات.
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