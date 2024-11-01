بالصورة.. هذا ما فعلته غارة إسرائيلية بمستشفى في الجنوب

استهدفت طائرة إسرائيلية، اليوم الجمعة، منزلاً في بلدة تبنين - جنوب لبنان، ما أسفر عن دمار كبير في المكان.

وذكرت المعلومات أن الغارة ذاتها أدت إلى أضرار في مستشفى تبنين الحكومي، مشيرة إلى أنه جرى تسجيل إصابات.