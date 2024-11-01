Advertisement

لبنان

عن "لبنان".. ماذا أعلنت الخارجية الأميركية؟

Lebanon 24
01-11-2024 | 17:09
A-
A+
Doc-P-1272083-638660997978358384.jpg
Doc-P-1272083-638660997978358384.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت الخارجية الأميركية، مساء اليوم الجمعة أنّ "وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ناقش مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي جهود التوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان".

وأشارت إلى أنّ "بلينكن أكد التزام واشنطن الراسخ بأمن إسرائيل ضد تهديدات إيران".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: بلينكن ناقش مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي جهود التوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان
lebanon 24
02/11/2024 01:39:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: نجري محادثات مستمرة مع إسرائيل حول الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه الحل الدبلوماسي في لبنان
lebanon 24
02/11/2024 01:39:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: نريد أن نرى وقفا للنار وحلا دبلوماسيا في لبنان في نهاية المطاف
lebanon 24
02/11/2024 01:39:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: ندعم حق إسرائيل في ضرب أهداف مشروعة لحزب الله في لبنان
lebanon 24
02/11/2024 01:39:51 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

الخارجية الأميركية

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2024-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:35 | 2024-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2024-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2024-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:03 | 2024-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:20 | 2024-11-01
18:10 | 2024-11-01
18:04 | 2024-11-01
17:57 | 2024-11-01
17:35 | 2024-11-01
17:27 | 2024-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24