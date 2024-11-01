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لبنان
عن "لبنان".. ماذا أعلنت الخارجية الأميركية؟
Lebanon 24
01-11-2024
|
17:09
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أعلنت الخارجية الأميركية، مساء اليوم الجمعة أنّ "وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ناقش مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي جهود التوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان".
وأشارت إلى أنّ "بلينكن أكد التزام واشنطن الراسخ بأمن إسرائيل ضد تهديدات إيران".
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