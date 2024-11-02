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لبنان

مصدر إحصائي يكشف: تنظيم دقيق "لاول مرة"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-11-2024 | 02:30
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لفت مصدرٌ إحصائي معترَف به دولياً ومركزه لبنان الى أن الأرقام الذي يعمل عليها تشير الى حسن توزيع المساعدات الإنسانية التي وصلت الى لبنان وتنظيمها. وأكد المصدر متابعة الاجهزة الحكومية المعنية لوصول المساعدات وتسجيلها وتخزينها وإعادة توزيعها على مراكز الإيواء أولاً ومن ثم على المنازل في مختلف المناطق عبر جداول ولوائح منظمة.
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وقال: إن غرفة العمليات متقدمة جداً في التنظيم والإدارة وعملية الإحصاء، وإستطاعت أن تحصر كل اعداد النازحين فيها أفراداً وعائلات، وتدرك جيداً كمية إستيعاب مراكز الإيواء وإحتياجاتهم ، وأن عمليات التوزيع تتم بدقة .
المصدر أشار الى أنه في الأسابيع المقبلة سوف يصدر تقرير شامل حول وضعية النزوح من أعداد ومراكز إيواء وعمليات توزيع المساعدات، كونها المرة الأولى على الأرجح في لبنان تكون الأمور على هذه الدرجة من التنظيم .


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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