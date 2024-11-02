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لبنان

أهداف القصير والبقاع "غير سرية"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-11-2024 | 02:45
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افادت مصادر مطلعة ان ما استهدفه سلاح الجو الاسرائيلي في بعلبك قبل يومين، والذي قيل انه خزانات لمادة المازوت، ليس هدفاً عسكريا اذ ان هذه الكميات غير مخصصة للحرب او للحاجة العسكرية.
وقالت المصادر ان هذه الخزانات هي عبارة عن مخزون تابع لـ "حزب الله" كان يستخدمه لتوزيع حصص ومساعدات من المحروقات لاهالي منطقة بعلبك الهرمل في فصل الشتاء.
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وترى المصادر ان ما تم استهدافه في القصير ايضا ليس هدفا عسكريا، بل منشآت قديمة فارغة منذ بداية التطورات العسكرية الاخيرة.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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