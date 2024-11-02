أهداف القصير والبقاع "غير سرية"؟

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افادت مصادر مطلعة ان ما استهدفه سلاح الجو الاسرائيلي في بعلبك قبل يومين، والذي قيل انه خزانات لمادة المازوت، ليس هدفاً عسكريا اذ ان هذه الكميات غير مخصصة للحرب او للحاجة العسكرية.وقالت المصادر ان هذه الخزانات هي عبارة عن مخزون تابع لـ "حزب الله" كان يستخدمه لتوزيع حصص ومساعدات من المحروقات لاهالي منطقة بعلبك الهرمل في فصل الشتاء.وترى المصادر ان ما تم استهدافه في القصير ايضا ليس هدفا عسكريا، بل منشآت قديمة فارغة منذ بداية التطورات العسكرية الاخيرة.