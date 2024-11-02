بصليات صاروخية.. حزب الله يستهدف مستعمرات شمال اسرائيل

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله انه وفي إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح اليوم‏، مستعمرات بار يوحاي، يسود هامعلاه ودلتون وشاعل بصلية صاروخية.

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