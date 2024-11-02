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لبنان

بصليات صاروخية.. حزب الله يستهدف مستعمرات شمال اسرائيل

Lebanon 24
02-11-2024 | 02:37
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أعلن الاعلام الحربي في حزب الله انه وفي إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح اليوم‏، مستعمرات بار يوحاي، يسود هامعلاه ودلتون وشاعل بصلية صاروخية.
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