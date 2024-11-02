"الحزب" يتصدى لقوة إسرائيلية حاولت التوغل من الاطراف الشرقية لمدينة الخيام

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نفذ العدو الإسرائيلي صباح اليوم السبت سلسلة غارات على قرى وبلدات جنوب لبنان منها غارة على حاريص وعيتا الجبل إضافة إلى غارة ما بين صديقين ودير عامص.إلى ذلك تصدى عناصر حزب الله لقوة مُعادية إسرائيلية حاوت التوغل من الاطراف الشرقية لمدينة الخيام باتجاه سهل سرده الا انها انكفأت وتراجعت، وفق ما أفادت مندوية "لبنان 24".