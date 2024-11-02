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لبنان

"الحزب" يتصدى لقوة إسرائيلية حاولت التوغل من الاطراف الشرقية لمدينة الخيام

Lebanon 24
02-11-2024 | 15:58
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نفذ العدو الإسرائيلي صباح اليوم السبت سلسلة غارات على قرى وبلدات جنوب لبنان منها غارة على حاريص وعيتا الجبل إضافة إلى غارة ما بين صديقين ودير عامص.

إلى ذلك تصدى عناصر حزب الله لقوة مُعادية إسرائيلية حاوت التوغل من الاطراف الشرقية لمدينة الخيام باتجاه سهل سرده الا انها انكفأت وتراجعت، وفق ما أفادت مندوية "لبنان 24".
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ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي قرابة التاسعة الا ربع من صباح اليوم غارة جوية مستهدفا مدينة الخيام، وسبق ذلك تعرض مدينة بنت جبيل لقصف مدفعي متقطع.
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