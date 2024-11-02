رغم أهوال الحرب ..حدثان إيجابيان ومضاعفة الدفعات الشهرية للمودعين تكررت



Advertisement في المنحى السياسي تكمن أهميّة مؤتمر باريس في حجم الحضور الدولي، من خلال مشاركة سبعين دولة، فضلًا عن منظّمات دوليّة، أكّدوا على مطلب الحكومة اللبنانية تطبيق القرار 1701، بما يمثّل دعمًا سياسيًّا للبنان حكومة وشعبًا، يقول الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الدكتور أنيس بو دياب في اتصال مع "لبنان 24" لافتًا إلى أنّ المؤتمرات السابقة كانت تشدّد على محورية هذا القرار، منها مؤتمر "سيدر" الذي منح لبنان 11.2 مليار دولار بشرط الإلتزام بالإصلاحات وأيضًا بالتطبيق الفعلي للقرار 1701. اخترقت الحربَ العبثيّة وويلاتِها، مشهديةٌ دوليّةٌ حاضنة للبنان، من البوابة الباريسيّة، ليس بخلاصتها الماديّة التي فاقت التوقّعات فحسب، بل برسالتها السياسية، من خلال حضور عالمي موسّع، ومواقف دوليّة داعمة لاستقار لبنان وقوّة جيشه ومؤسساته. قبل الحدث الباريسي بشقّيه المالي والسياسي، سجّل الداخل اللبناني النقدي مؤشّرًا إيجابيّا بضخٍّ للدولار في السوق، من خلال تعديل مصرف لبنان للتعميمين 166 و147 ، وما سبقه من ثلاث دفعات شهرية في مطلع تشرين الأول، للمستفيدين من التعميمين الأساسيين 158 و166، ومن ثم عاود الطلب من المصارف تسديد دفعتين في تشرين الثاني الحالي. نتحدث هنا عن ضخّ للعملة الصعبة في الاقتصاد اللبناني، من خلال تعديل المركزي، ومن ثمّ لاحقًا من من خلال مبلغ المليار دولار الذي رُصد في مؤتمر باريس كمساعدات موزّعة بين نقديّة وعينيّة. أيّ مفاعيل لمليار باريس وملايين دولارات المودعين على المشهد النقدي والاقتصادي في البلد؟ وما مدى مساهمتهما في صمود دولار بيروت دون التسعين ألف ليرة، وفي لجم الانحدار الهائل نحو الأسوأ؟في المنحى السياسي تكمن أهميّة مؤتمر باريس في حجم الحضور الدولي، من خلال مشاركة سبعين دولة، فضلًا عن منظّمات دوليّة، أكّدوا على مطلب الحكومة اللبنانية تطبيق القرار 1701، بما يمثّل دعمًا سياسيًّا للبنان حكومة وشعبًا، يقول الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الدكتور أنيس بو دياب في اتصال مع "لبنان 24" لافتًا إلى أنّ المؤتمرات السابقة كانت تشدّد على محورية هذا القرار، منها مؤتمر "سيدر" الذي منح لبنان 11.2 مليار دولار بشرط الإلتزام بالإصلاحات وأيضًا بالتطبيق الفعلي للقرار 1701.

دعم باريس يغطي أكلاف 3 أشهر للنزوح

من الناحية الإقتصاديّة، لفت بو دياب إلى أنّ نتائج مؤتمر باريس فاقت التوقّعات التي كانت تتراوح بين 400 و500 مليون دولار. "في المعطى المالي يغطّي مؤتمر باريس كلفة إيواء النازحين لمدّة ثلاثة أشهر، وفق الورقة التي قدّمها وزير البيئة ناصر ياسين، والتي تشير إلى الحاجة لمبلغ 250 مليون دولار شهريًّا لسدّ حاجات النازحين. بالتوازي مع دعم مؤتمر باريس، هناك المساعدات العينيّة من قبل الدول العربية عبر البحر والجو، الأمر الذي من شأنه أن يخفّف من ثقل الأعباء عن كاهل الموازنة، وهذا هو العامل الإيجابي الوحيد الذي يسجّل بظل الحرب والتصعيد العسكري، ولكن بالمقابل هناك نزوح مليوني يتوسّع، ومن شأنه أن يمتصّ حجم هذه الموارد ويتخطّاها".

أموال المؤتمر إلى مصرف لبنان

مليار مؤتمر باريس، ليس مبلغًا نقديًّا بالكامل، يشرح بو دياب "بل يتراوح بين مساعدات عينيّة، وأخرى نقدية ستدخل حتمًا إلى مصرف لبنان. اقترحنا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن يتمّ تخصيص جزء من المساعدات لدعم الصناعات الوطنيّة لاسيّما الغذائيّة والدوائيّة، والتي تعمل بطاقات قصوى لتلبية الحاجات، وبذلك تساهم الأموال في الدورة الاقتصادية. كما اقتراحنا إيجاد فرص عمل تضامنيّة للنازحين وإشراكهم في الدورة الإنتاجيّة في مناطق النزوح، لخلق موارد ماليّة لهم والتخفيف من تكاليف الإنتاج، كالعمل في قطف موسم الزيتون وفي المصانع الغذائيّة". أضاف بو دياب أنّ اللجنة الوزارية تعمل بالأطر المؤسساتيّة مع المحافظين ورؤساء البلديات والقائمقامين، ما يعني أنّ عملية تدوير الدورة الاقتصادية في الأموال النقدية ستساهم بطبيعة الحال في تعزيز الاقتصاد "من هنا وخلافًا للتوقعات لن يتهاوى حجم الناتج المحلي بشكل كبير، وذلك بفضل تدفّق المساعدات وتحويلات المغتربين التي تتصاعد في الأزمات".

مفاعيل تعديل المركزي: ضخ 200 مليون دولار في شهر تشرين الأول

فاقمت الحرب حاجة المودعين للحصول على جزء من ودائعهم المحتجزة في المصارف منذ تشرين 2019، فعمل مصرف لبنان على تعديل التعاميم وتوسيع دائرة المستفيدين منها، وطلب من المصارف للمرة الثانية صرف دفعتين للمودعين بموجب التعميمين 158 و 166 في تشرين الثاني الحالي. رغم أنّ خطوة المركزي لا زالت دون حجم التحدّيات التي فرضتها ظروف الحرب، لكنّها تساهم في ضخ دولارات في السوق. الأمين العام لجمعية المصارف الدكتور فادي خلف وصف الخطوة في افتتاحية التقرير الشهري للجمعية، بأنّها "ليست مجرّد إجراء تقني بل هي تغيير جذري في السياسة النقديّة، وتعكس إدراكًا بأنّ ضخّ الدولار عبر المودعين يسهم في إعادة الأموال إلى أصحابها بدلًا من أن تُستنزف بالتدخل المباشر في سوق القطع، أو تُبدّد بسياسات دعم لم يرَ منها المواطن إلّا القليل القليل". هل خطوة المركزي ستقود في المستقبل إلى تحرير جزء أكبر من الودائع؟