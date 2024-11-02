تحذير اسرائيلي جديد لسكان الجنوب: لا تعودوا الى منازلكم!

وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي انذاراً جديداً الى اهالي الجنوب وكتب عبر منصة اكس: إعلان إلى سكان جنوب لبنان: نذكركم ان الحرب ما زالت مستمرة ونحن نواصل دك عناصر ومصالح حزب الله ولذلك نناشدكم بالامتناع عن السفر جنوبًا والعودة إلى منازلكم أو إلى حقول الزيتون الخاصة بكم. من أجل سلامتكم نرجو منكم الالتزام بهذه التعليمات.

#عاجل إعلان إلى سكان جنوب لبنان: نذكركم ان الحرب ما زالت مستمرة ونحن نواصل دك عناصر ومصالح حزب الله ولذلك نناشدكم بالامتناع عن السفر جنوبًا والعودة إلى منازلكم أو إلى حقول الزيتون الخاصة بكم.

من أجل سلامتكم نرجو منكم الالتزام بهذه التعليمات. pic.twitter.com/N84JyTR094 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 2, 2024 Advertisement