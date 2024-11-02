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لبنان

بيان جديد من اوجيرو: مستمرون في رفع الاعطال جنوباً

Lebanon 24
02-11-2024 | 05:40
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أعلنت هيئة اوجيرو عبر منصة اكس ان فرقها تعمل على رفع الأعطال في المناطق الجنوبية و اعادة الخدمات ضمن نطاق حاصبيا (عين عطا، كفير)، كوكبا، مرجعيون، و القليعة.
وتابعت: تبقى فرقنا جاهزة لرفع الاعطال في المزيد من المناطق الجنوبية فور توفّر الموافقات الأمنية اللازمة. شكرًا لتفهّمكم.
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