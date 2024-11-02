العدوان الإسرائيلي مستمر.. غارات وقصف مدفعي طال هذه المناطق

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نفذ العدو الإسرائيلي اعتداءات طالت مختلف الأراضي اللبنانية بين منتصف الليل وظهر اليوم السبت، حيث استهدفت غارات جوية بلدات:- حاريص- كونين- برعشيت- بنت جبيل- الصوانة- قبريخا- مجدل سلم- الجميجمة- صفد البطيخ- عيتا الجبل- شقرا- طير حرفا- دير عامص- صديقين- الخيامكما طال قصف مدفعي بلدات طير حرفا والخيام وعلما الشعب.