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لبنان

العدوان الإسرائيلي مستمر.. غارات وقصف مدفعي طال هذه المناطق

Lebanon 24
02-11-2024 | 03:00
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نفذ العدو الإسرائيلي اعتداءات طالت مختلف الأراضي اللبنانية بين منتصف الليل وظهر اليوم السبت، حيث استهدفت غارات جوية بلدات:
-  حاريص
- كونين
- برعشيت
- بنت جبيل
- الصوانة
- قبريخا
- مجدل سلم
- الجميجمة
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- صفد البطيخ
- عيتا الجبل
- شقرا
- طير حرفا
- دير عامص
- صديقين
- الخيام

كما طال قصف مدفعي بلدات طير حرفا والخيام وعلما الشعب.


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