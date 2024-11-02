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لبنان

نداء عاجل إلى السائقين

Lebanon 24
02-11-2024 | 07:48
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طلبت هيئة التحكم المروري من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط الامطار في بعض المناطق، والتي تسبب انزلاقات وصدامات مرورية وحرصا" على السلامة العامة. 
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