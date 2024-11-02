لسائقي الشاحنات... هذا الخبر يهمّكم

أعلن محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده في بيان انه "بناءً على بدء العمل بالتوقيت الشتوي، وبعد تلقيه عدة مراجعات بهذا الخصوص ونظرا لتعذّر فتح طريق ضهر البيدر امام الشاحنات بالاتجاهين في التوقيت عينه لأسباب فنية هندسية، وبعد التنسيق مع قائد منطقة البقاع الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد نديم عبد المسيح والمدير الاقليمي للاشغال في البقاع المهندس محمد الحاج شحاده سيتم تعديل توقيت السير للشاحنات كافة بما فيها شاحنات النقل بالعبور "الترانزيت” على الطريق المذكور بدءًا من صباح يوم الاثنين 4 الجاري بحيث يصبح من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة الرابعة من بعد الظهر للشاحنات المتوجهة من بيروت نحو البقاع، ومن الساعة الرابعة من بعد الظهر وحتى الساعة السادسة صباحًا للشاحنات المتوجهة من البقاع نحو بيروت.

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