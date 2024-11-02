"حزب الله" أمطر قاعدة سنط جين بالصواريخ

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف قاعدة سنط جين (قاعدة لوجستية تابعة ‏لقيادة المنطقة الشمالية) شمال مدينة عكا المحتلة بصلية صاروخية كبيرة". ‏

Advertisement