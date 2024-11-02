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لبنان
"حزب الله" أمطر قاعدة سنط جين بالصواريخ
Lebanon 24
02-11-2024
|
11:34
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف قاعدة سنط جين (قاعدة لوجستية تابعة لقيادة المنطقة الشمالية) شمال مدينة عكا المحتلة بصلية صاروخية كبيرة".
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