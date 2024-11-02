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لبنان

إسرائيل تزعم استهداف قياديّ جديد من "الحزب".. من هو؟

Lebanon 24
02-11-2024 | 14:10
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زعم المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي أدرعي عبر منصة "اكس" ان "الجيش الاسرائيلي استهدف قائد منظومة الصواريخ والقذائف الصاروخية في وحدة نصر لحزب الله والذي كان مسؤولًا عن تخطيط وتنفيذ العديد من المخططات منذ الثامن من تشرين الاول ضد إسرائيل".

وقال "هاجمت طائرة حربية تابعة لسلاح الجو في منطقة جويا في جنوب لبنان وقضت على  المدعو جعفر خضر فاعور، قائد منظومة الصواريخ والقذائف الصاروخية في وحدة نصر في حزب الله. كما تم استهداف مسؤول مسيّرات الدرون في الوحدة". 

واضاف "كان المدعو فاعور مسؤولًا عن عمليات إطلاق القذائف الصاروخية من القطاع الشرقي في لبنان حيث أصدر أمر إطلاق أولى القذائف باتجاه إسرائيل من القطاع الشرقي  في الثامن من تشرين الاول 2023. وقد أشرف على مخططات عديدة نحو الأراضي الإسرائيلية وقوات الجيش الاسرائيلي".
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